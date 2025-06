Clube francês negocia com Pogba e Ansu Fati para reforçar elenco em 2025/26

Pogba e Ansu Fati estão na mira do Monaco para a temporada 2025/26 - (crédito: Fotos: Gabriele Maltinti/Getty Imagese Alex Caparros/Getty Images)

O Monaco trabalha nos bastidores para reforçar o elenco para a próxima temporada e está interessado em contratar Paul Pogba. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, as negociações estão em andamento e o clube fez uma oferta de contrato por dois anos.

Paul Pogba, que está sem clube atualmente, foi suspenso inicialmente por quatro anos após testar positivo para testosterona em agosto de 2023. Porém, o Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a suspensão para 18 meses, e desde março ele tem autorização para voltar a jogar.

Além de Pogba, o Monaco também está tentando a contratação de Ansu Fati.

O interesse no atacante não é novidade e tem sido noticiado nas últimas semanas. De acordo com a imprensa catalã, Ansu Fati, de 22 anos, pode chegar ao clube por empréstimo, com opção de compra.

Na última temporada, Ansu Fati teve poucas chances no Barcelona com o técnico Hansi Flick, participando de 11 jogos em todas as competições, sem marcar gols.

