Vegetti se torna terceiro maior artilheiro do Vasco no século 21

Vegetti igualou Élton e se tornou o terceiro maior artilheiro do Vasco no século 21, com 52 gols. O feito foi alcançado com o gol marcado na vitória sobre o São Paulo na noite desta quinta-feira (12).

Assim, o argentino precisa de oito gols para alcançar Nenê, atual segundo lugar do ranking, com 60 gols marcados. O meia, atualmente no Juventude, teve duas passagens pelo Vasco, entre 2015 e 2019; e de 2021 a 2023.

Por outro lado, em primeiro lugar está Romário. O baixinho lidera a lista, isolado, com 120 bolas nas redes.

Artilharia do Vasco no século XXI

Romário – 136 (jogos) 120 (gols)

Nenê – 199 (jogos) 60 (gols)

Vegetti – 106 (jogos) 52 (gols)

Élton – 119 (jogos) 52 (gols)

Leandro Amaral – 97 (jogos) 51 (gols)

Cano – 101 (jogos) 43 (gols)

Yago Pikachu – 248 (jogos) 39 (gols)

Alecsandro – 96 (jogos) 38 (gols)

Thalles – 154 (jogos) 36 (gols)

Morais – 183 (jogos) 36 (gols)

Valdir – 82 (jogos) 35 (gols)

Vegetti tem 52 gols em 106 jogos oficiais. O pirata alcançou a marca com 13 jogos oficiais a menos em relação a Élton, que passou pela Colina Histórica entre 2009 e 2010, e em 2011.

Contratado em agosto de 2023, Vegetti fez gol contra o Grêmio logo nos seus primeiros minutos em campo e depois não parou mais de balançar as redes. Em 2024, o argentino terminou como artilheiro isolado da Copa do Brasil, com sete gols, e terceiro principal goleador do Brasileirão, com 12.

