Palmeiras não pretende exercer opção de compra de Agner, do Fluminense

Emprestado ao Palmeiras, Agner deve voltar ao Fluminense em breve. Afinal, o clube paulista decidiu não exercer a opção de compra de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões) prevista no contrato até julho de 2025. Diante disso, o jogador ficará à disposição do Tricolor para a sequência da temporada. A informação é do portal “Nosso Palestra”.

Vale lembrar que o clube carioca optou por emprestar o atleta, que havia virado reserva de Arthur, depois de sofrer uma lesão. Assim, a proposta alviverde foi “acima da média”, o que agradou o estafe.

Naquela ocasião, em 2024, o Palmeiras apostava no potencial do jovem e tinha o intuito de desenvolvê-lo para figurar na equipe principal no futuro. No entanto, tudo mudou, e agora não pretende seguir com Agner em seu elenco.

Na temporada anterior, em 2023, o jogador apareceu entre os relacionados em quatro partidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro, porém não entrou em campo.

Por fim, com a camisa da equipe paulista, o jovem, de 20 anos, disputou 28 jogos e marcou 10 gols. Ele disputou a Libertadores Sub-20, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Paulistão e Campeonato Brasileiro da categoria.. Em solo paulistano, ele também esteve entre os relacionados em quatro jogos, mas não conseguiu disputar uma partida entre os profissionais.

