Barcelona reabre negociações por Nico Williams

Uma negociação que parecia encerrada pode ganhar novos capítulos. De acordo com informações do jornal catalão ‘Sport’, o agente de Nico Williams, Félix Tainta, se reuniu nesta sexta-feira (13) com Deco, diretor esportivo do Barcelona, para tentar reabrir as conversas sobre a possível transferência do atacante do Athletic Bilbao para o clube catalão.

De acordo com a publicação, o próprio Nico teria pedido o encontro. O jogador ainda vê com bons olhos a chance de vestir a camisa do Barça. O interesse do clube por ele não é novo, mas ganhou força recentemente, especialmente após o técnico Hansi Flick entrar em contato direto com o atacante para apresentar seu projeto.

Nas redes sociais, o assunto também repercutiu. Lamine Yamal, joia do Barcelona e amigo próximo de Nico, publicou fotos ao lado do jogador comemorando gols, o que aumentou as especulações entre os torcedores.

Com 21 anos, Nico Williams tem contrato com o Athletic Bilbao até 2027. No momento, ele negocia uma possível renovação, mas está ciente do interesse de outros gigantes do futebol europeu. Bayern de Munique e Arsenal monitoram de perto a situação, e há algumas semanas o nome dele chegou a ser ligado ao Real Madrid. No entanto, o clube merengue rapidamente negou.

