Franco Mastantuono é, oficialmente, jogador do Real Madrid

A maior negociação da história do futebol argentino deixou o plano teórico e passou para o caráter oficial. Isso porque, nesta sexta-feira (13), River Plate e Real Madrid emitiram comunicados para sacramentarem a transferência do jovem meio-campista Franco Mastantuono, de apenas 17 anos de idade.

Em razão de cláusula de confidencialidade, os valores da transação não constam em nenhum dos posicionamentos. Todavia, as informações de bastidores dão conta de acordo com pagamento da multa rescisória do atleta formado na base riverista. Ou seja, 45 milhões de euros, equivalente a R$ 289,3 milhões.

Mesmo vendido, Mastantuono só deve integrar as fileiras do Real Madrid à partir do segundo semestre de 2025. Isso porque, além da disputa do Mundial de Clubes pelo River Plate, ele só pode ser peça válida ao novo técnico da equipe, Xabi Alonso, quando atingir 18 anos. Algo que, por sua vez, ocorre somente no dia 17 de agosto.

Com isso, o técnico Marcelo Gallardo contará com um dos principais nomes ofensivos do time (sete gols e quatro assistências em 19 jogos) no maior desafio da temporada para o Millonario. Integrante do Grupo E, os argentinos brigam por vaga nas oitavas de final com Inter de Milão, Monterrey e Urawa Reds. A estreia vai ser contra o Urawa, no dia 17 de junho, às 16h (de Brasília). A saber, o palco do compromisso será o Lumen Field, em Seattle.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.