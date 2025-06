Grealish pode mudar de clube na Premier League

O jogador mais caro da história do City pode estar de saída do clube. De acordo com informações do jornal ‘Daily Mail’, Jack Grealish cogita retornar ao Aston Villa, clube onde se destacou antes de se transferir para Manchester há quatro anos.

Sem espaço com Pep Guardiola, o meia-atacante inglês perdeu protagonismo na equipe e ficou fora da lista de inscritos para o Mundial de Clubes. Além disso, na última temporada da Premier League, Grealish foi titular em somente sete partidas, número bem abaixo das campanhas anteriores.

Apesar do interesse em voltar ao Villa Park, uma transferência em definitivo é considerada pouco provável devido ao alto salário do jogador. Assim, um empréstimo seria a solução mais viável para o Aston Villa.

Outros clubes da Premier League, como Tottenham, Everton e Newcastle, também monitoram a situação. Fora da Inglaterra, o Bayer Leverkusen aparece como possível destino, especialmente com a saída de Florian Wirtz.

