Fifa reduz preços e reembolsa torcedores antes do Mundial

Com a aproximação da estreia do Mundial de Clubes 2025, a Fifa baixou os preços dos ingressos e passou a reembolsar proporcionalmente torcedores que compraram antes. Essa medida foi motivada pela baixa procura, mesmo em partidas com estrelas como Lionel Messi.

O jogo de abertura entre Al Ahly e Inter Miami, marcado para sábado, 14, mostrou a dificuldade na venda. Estimativas apontam que menos de 30% dos ingressos foram vendidos, apesar da presença do astro argentino. A Fifa, contudo, afirmou que a procura é maior, mas não divulgou números oficiais.

Para atrair público, uma universidade de Miami recebeu ingressos por apenas US$ 20, além de quatro cortesias, conforme revelou o site The Athletic. O objetivo foi preencher os mais de 65 mil lugares do Hard Rock Stadium.

Fifa opta por mais público e menos lucro

Os preços caíram significativamente. Ingressos que custavam US$ 230 passaram a ser vendidos por US$ 60 (cerca de R$ 332). Na semifinal, os bilhetes caíram de US$ 526 (R$ 3.030) para US$ 140 (R$ 806). Para a final, o preço caiu de US$ 890 (R$ 5.130) para US$ 300 (R$ 1.730).

A Fifa adotou uma política de preços dinâmicos. No momento da compra, o sistema avisa que os valores podem variar conforme o mercado. A Ticketmaster, responsável pelas vendas, ajusta os preços diariamente.

Sócios dos clubes brasileiros Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras tiveram prioridade na compra e puderam adquirir mais ingressos em setores exclusivos. No entanto, esses torcedores pagaram valores mais altos e agora recebem reembolsos parciais. A diferença chega a até US$ 100 (R$ 559) em alguns casos, conforme comunicado enviado por e-mail.

Por fim, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou em evento em Miami que acredita na lotação dos estádios durante o torneio. Ainda assim, a entidade precisou ajustar sua margem de lucro para garantir uma boa ocupação.

