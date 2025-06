Botafogo apresenta Arthur Cabral e Joaquín Corrêa

O Botafogo apresentou nesta sexta-feira (13) os novos reforços que chegaram para a disputa do Mundial de Clubes. O atacante Arthur Cabral e o argentino Joaquin Correa falaram pela primeira vez como jogadores alvinegros.

A dupla já participa dos treinamentos do Glorioso na Califórnia e estará à disposição de Renato Paiva para a partida contra o Seattle Sounders no próximo domingo (15), às 23h. O jogo marca a estreia do Botafogo na competição.

Briga por títulos e diferença com Igor Jesus

O atacante Arthur Cabral chegou do Benfica elogiando o projeto alvinegro. Para o jogador, é uma honra poder disputar o Mundial e outros títulos que o Glorioso está na briga. O atleta também enfatizou que espera retribuir toda a confiança que recebeu em sua chegada.

“Eu vim para o Botafogo pelo grande projeto. É uma grande equipe. Poder disputar o Mundial de Clubes e poder disputar títulos pesa muito para qualquer atleta. Quero honrar essa camisa e ser campeão. Quero retribuir toda a confiança”, afirmou.

O atacante negou que será um substituto de Igor Jesus, que irá para o Nottingham Forest após o Mundial. Arthur destacou que possui características diferentes com relação ao seu companheiro e também reforçou que vive de fazer gols.

“Em relação ao Igor, eu tenho características bem diferentes. Sou 9. Não venho para substituir ele, o Botafogo queria diferentes características. O centroavante vive de gol. Minha principal característica é essa, é onde eu gosto. Sempre me destaquei por fazer gols, quero continuar fazendo isso”, pontuou.

Indicação de amigo

Já o argentino Joaquín Correa se mostrou muito feliz em sua chegada ao Botafogo. O jogador impressionou pela qualidade do português e explicou que conseguiu o aprendizado por conta da convivência com atletas brasileiros.

“Tô muito feliz, ansioso para começar. Feliz pelo acolhimento dos meus companheiros, para mim é um desafio muito importante. Tenho muitos amigos brasileiros, conheci muitos nesses dez anos na Europa. É um ‘portunhol’. Lucas Leiva, Luiz Felipe, Luis Henrique, Andreas Pereira, muitos me ajudaram e jogaram juntos. Entendo e falo um pouquinho”, partilhou.

Luis Henrique, citado pelo argentino, teve passagem pelo Botafogo no começo de sua carreira e no início da era Textor. Correa revelou que o companheiro sempre falava bem do clube e que ajudou na sua chegada ao Alvinegro.

“Quando a gente estava no Marselha, ele me falou muito bem do clube. Era a casa dele. Quando eu estava negociando para vir, ele me disse que eu iria ser muito feliz. Ele também me ajudou para vir. Mando um abraço forte para ele”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.