Confira as atrações da cerimônia de abertura do Mundial de Clubes

Uma nova era no futebol internacional começa neste sábado (14). O Hard Rock Stadium, em Miami, será palco do confronto entre Al-Ahly e Inter Miami, que abre a edição 2025 do Mundial de Clubes, em um formato inédito, com 32 equipes.

Para celebrar o momento, a Fifa prepara uma grande festa antes da partida. Com o tema “Uma nova era que começa”, a cerimônia, elaborada pelo ganhador do Grammy, Emilio Estefan Jr., levará o público por uma viagem através da música e do movimento, conectando os torcedores e os 32 clubes participantes.

O início será com uma contagem regressiva eletrizante que homenageará os torcedores ao redor do mundo. Depois, a música latina marcará presença com as apresentações dos cantores Rikina e Richaello, nomes que surgem como revelações no cenário musical de Miami.

A cerimônia também contará com a presença de bateristas, bailarinos e um coral. Os rappers norte-americanos French Montana e Swan Lee também farão apresentações. Jovens jogadores representarão os 32 clubes e carregarão os respectivos escudos de cada um dos times, culminando em uma homenagem as equipes participantes. Ao se agruparem, formarão as letras “Fifa”, em um símbolo luminoso e duradouro de união.

O evento está marcado para começar às 20h15, horário de Brasília, e poderá ser acompanhado no Brasil pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pela DAZN, no streaming.

