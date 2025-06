Em jogo de seis gols, Palmeiras vence Fluminense de virada no Brasileirão Feminino

Já classificado para a próxima fase, o Palmeiras venceu o Fluminense por 4 a 2, nesta sexta-feira (13), na Arena Barueri, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Na briga por uma vaga no mata-mata, as Guerreiras saíram na frente do placar com Lelê, mas não resistiram a pressão. Assim, as Palestrinas viraram com Tainá Maranhão, Laís Melo, Amanda Gutierres e Stefanie. No fim, Lurdinha diminuiu.

Apesar de sair atrás no placar, o Palmeiras mandou na partida desde o primeiro tempo. O Fluminense fez 1 a 0 com Lelê, aos quatro minutos, contudo, as Palestrinas reagiram e controlaram as ações. Assim, empilharam chances e chegaram ao empate aos 20, com Tainá Maranhão. Depois, Laís Melo e Tainá Maranhão perderam boas oportunidades para virar, mas a igualdade permaneceu até o intervalo.

Já na etapa final, o domínio foi alviverde. Afinal, o Palmeiras fez dois gols em menos de 15 minutos e ampliou a vantagem. Primeiro, Laís Melo aproveitou rebote de Tainá Maranhão para virar, aos sete. Na sequência, Amanda Gutierres ampliou, aos 13. No fim, Stefanie fez o quarto gol aos 43. Contudo, o Fluminense descontou, aos 46, com Lurdinha, de pênalti.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 27 pontos e ocupa o quarto lugar. As Palestrinas já estão classificadas para a próxima fase, mas ainda tenta melhorar a classificação. O Fluminense, no entanto, ainda não está classificado. As Guerreiras estão fora da zona de classificação, em 11º lugar com 15 pontos, mas ainda seguem com chances.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.