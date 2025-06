Jogadores do Uzbequistão ganham carro de R$ 320 mil por vaga na Copa

Jogadores do Uzbequistão ganharam um BYD Seal U DM-i, avaliado em cerca de R$ 320 mil - (crédito: Foto: Reprodução)

Após conquistarem a classificação inédita para a Copa do Mundo, os jogadores do Uzbequistão foram presenteados pelo presidente do país, Shavkat Mirziyoyev. Afinal, os atletas e a comissão técnica ganharam um BYD Seal U DM-i, carro avaliado em R$ 320 mil.

O Uzbequistão confirmou a vaga no último dia 5 após empate sem gols com o Emirados Árabes Unidos. O presidente Shavkat Mirziyoyev aproveitou a partida contra o Catar, em casa, e presenteou os jogadores e comissão técnico. A seleção uzbeque ainda venceu por 3 a 0.

A cerimônia aconteceu após o apito final. Assim, Shavkat Mirziyoyev distribuiu 40 carros. O presidente do Uzbequistão gastou cerca de R$ 13 milhões em presentes para os jogadores e membros da comissão técnica.

A Copa do Mundo de 2026 já tem 13 seleções classificadas, incluindo o Brasil. A competição acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.

