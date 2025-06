Paysandu marca no finzinho contra Botafogo-SP e vence a primeira na Série B

O Paysandu, enfim, venceu a primeira na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (13), o time contou com gol do volante Leandro Vilela, aos 45 minutos da etapa final, para derrotar o Botafogo-SP por 1 a 0 no Estádio da Curuzu, pela 12ª rodada. O jogo em Belém, que contou com o apoio em massa da torcida bicolor, marcou a estreia do técnico Claudinei Oliveira.

O gol salvador recompensou o esforço do Papão, que pressionou, em especial no segundo tempo. Em jogada pela direita, a bola chegou até Vilela na marca do pênalti, e o volante finalizou sem chances de defesa para Victor Souza. O duelo na capital do Pará marcou, ainda, a primeira derrota do técnico Allan Aal à frente da equipe paulista.

O resultado tira o Paysandu da lanterna, mas não afasta da zona de rebaixamento. O time paraense chega a sete pontos e ultrapassa o Athletic-MG, que ainda entra em campo nesta rodada. Já o Pantera permanece na 17ª colocação, no Z4, com dez pontos, e ainda pode perder uma posição em caso de triunfo ou empate do Amazonas frente ao Criciúma, domingo (15), em Santa Catarina.

O Botafogo-SP volta a jogar na próxima sexta (20), quando recebe a Chapecoense, às 19h, em Ribeirão Preto (SP), na abertura da 13ª rodada. O Paysandu, por outro lado, fará o clássico contra o Remo no sábado (21), às 18h30, no Mangueirão.

