Bayern x Auckland City: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique e Auckland City se enfrentam pela 1ª rodada do Grupo C do Mundial de Clubes - (crédito: Arte: Jogada10)

Um dos maiores clubes do futebol europeu, o Bayern de Munique, faz sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa neste domingo (15). Enfrenta a zebra Auckland City, time amador da Nova Zelândia, mas que é campeão da Oceania,, às 13h (de Brasília), no TQL Stadium, em Cincinnati, nos Estados Unidos. A partida é válida pela 1ª rodada do Grupo C da competição. Benfica e Boca Juniors completam a chave.

Veja o Raio-X do Bayern, um dos favoritos da Copa do Mundo de Clubes

Conheça um pouco mais do Auckland City, que tenta surpreender na Copa do Mundo de Clubes

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Como chega o Bayern

Atual campeão alemão, o Bayern é o grande favorito do Grupo C e estreia neste domingo contra a quase desconhecida agremiação da Nova Zelândia. O técnico Vincent Kompany poderá contar com os dois reforços que chegaram nesta janela de transferências: o meia Tom Bischof, de 19 anos, ex-Hoffenheim, e o zagueiro Jonathan Tah, de 29, vindo do Bayer Leverkusen. Ambos estão à disposição e podem estrear contra os neo-zelandeses.

O torneio também marcará a despedida oficial de Thomas Müller. Ídolo do clube, o atacante deixará o Bayern após 25 anos, já que seu contrato não foi renovado.

Por outro lado, os defensores Alphonso Davies, Kim Min-Jae, Hiroki Ito e Dayot Upamecano seguem entregues ao departamento médico e são desfalques importantes neste início de Mundial.

Como chega o Auckland City

O Auckland City é o atual campeão da Champions da Oceania e chega ao Mundial com o objetivo de surpreender o poderoso Bayern de Munique. No entanto, a equipe da Nova Zelândia terá um desfalque importante no banco: o técnico Paul Posa não comandará o time nas primeiras rodadas do torneio “por motivos pessoais”, segundo nota oficial do clube. Com isso, o time será dirigido interinamente por Ivan Vicelich.

Vale destacar que, apesar de ser uma das equipes mais vitoriosas do futebol neo-zelandês (12 títulos) e campeã frequente da Oceania (13 títulos) , o Auckland City é um clube amador. Seus jogadores têm outras profissões e atuam pelo time apenas nos fins de semana. Cada jogador ganha uma ajuda de custo de US$ 360, ou R$ 2.000. Para comparar, Kane ganha R$ 12 milhões/mês no Bayern. Ou seja, um jogador do Auckland precisaria de 500 anos, para ganhar o que Kane recebe em um mês.

Dessa forma, um simples empate diante de uma das agremiações mais poderosas do mundo já seria uma façanha extraordinária.

Um dos destaques do elenco é Angus Kilkolly. Éo artilheiro do time, com 71 gols em 187 jogos e que defende o times desde a década passada.

“O que queremos é nos orgulhar do que viemos fazer e voltar para casa sem arrependimentos, cientes de que fizemos o nosso melhor”, disse ao ABC News.

Bayern de Munique x Auckland City

Mundial de Clubes 2025 – Grupo C – 1ª rodada

Data e horário: 15/06/2025 (domingo), às 13h (de Brasília).

Local: TQL Stadium, Cincinnati (EUA)

BAYERN: Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanisic, Guerreiro e Kimmich; Pavlovic, Muller e Olise; Gnabry e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

AUCKLAND CITY: Tracey; Lagos, Mitchell, Boxall e Lobo; Ilich, Garriga e Yoo; Manickum, Bevan e Zeb. Técnico: Ivan Vicelich.

Árbitro: Issa Sy (SEN).

Auxiliares: Djibril Camara e Nouha Bangoura (SEN)

