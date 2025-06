Raio-X do Botafogo, que está no Grupo B do Mundial de Clubes

Se há cinco temporadas, o Botafogo amargava seu terceiro rebaixamento à Série B do Brasileirão, o destino pregou uma peça nos pessimistas de plantão. Afinal, poucos pensavam que o Glorioso poderia mudar o rumo de sua História de maneira tão drástica quanto a realidade dos últimos anos.

Especialmente desde a criação da SAF do Botafogo, que é gerida pelo magnata John Textor. O norte-americano mudou tudo dentro do clube, de contratos a mentalidade. Assim, o Glorioso chega com moral para disputar o primeiro Mundial de Clubes da Fifa em formato de Copa do Mundo. A vida do Mais Tradicional, porém, não será nada fácil. Afinal, está no Grupo B – o da “morte” -, ao lado de Atlético de Madrid (ESP), PSG (FRA) e Seattle Sounders (EUA).

Jogos do Botafogo no Mundial

15/6 – 23h (de Brasília)

Botafogo x Seattle Sounders (EUA) – Lumen Field, em Washington

19/6 – 22h (de Brasília)

PSG (FRA) x Botafogo – Rose Bowl, na Califórnia

23/6 – 16h (de Brasília)

Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo – Rose Bowl, na Califórnia

Como o Botafogo se classificou

O Botafogo foi o último brasileiro a conquistar vaga no Mundial. Foi em novembro de 2024, quando venceu a Copa Libertadores (de maneira inédita) em final extraordinária contra o Atlético-MG, no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG). O Glorioso ficou com um a menos antes mesmo dos 60 segundos de jogo, quando Gregore foi expulso por solada no rosto de Fausto Vera. Ainda assim, o time foi resiliente, jogou muita bola, foi superior e fez merecer a vitória por 3 a 1, que garantiu o time no Super Mundial.

Destaques do Botafogo

Alguns dos destaques do título da Libertadores de 2024 – que veio junto com a conquista do Brasileirão, fazendo do citado ano o melhor da História do clube – foram embora. Foram os casos de Luiz Henrique e Thiago Almada, principal dupla do Glorioso na temporada passada. Além deles, o técnico Artur Jorge também deixou o clube.

Atualmente, o centroavante Igor Jesus carrega o fardo de ser o principal jogador do elenco. O futuro atacante do Nottingham Forest, porém, não está sozinho. Afinal, a trupe botafoguense ainda conta com Savarino, Alex Telles e a fortaleza formada por Gregore e Marlon Freitas no meio-campo. Além disso, há reforços de peso: o meia-atacante Joaquín Corrêa, ex-Inter de Milão, e Arthur Cabral, ex-Benfica.

Time-base (4-2-3-1)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Cuiabano (Santi Rodríguez); Igor Jesus.

Técnico: Renato Paiva

Uma das tarefas mais complicadas para um treinador é suceder um dos grandes nomes de um clube. Foi assim que o português Renato Paiva chegou para substituir o compatriota Artur Jorge: sob desconfiança da torcida. O técnico, afinal, não teve boa passagem pelo Bahia, seu único teste no Brasil, em 2023.

No entanto, após um início claudicante, com seis tropeços nos oito primeiros jogos, Renato Paiva aparenta estar encontrando o melhor time do Botafogo. A forma da equipe agora está invertida em relação ao início, já que o Fogão venceu seis de seus últimos oito compromissos. Com muitas mudanças de uma temporada para outra no elenco, o treinador vai dando cara ao Fogão, que chega ao Mundial como franco-atirador no “Grupo da Morte”.

Raio-X do Botafogo

Nome: Botafogo de Futebol e Regatas

País: BRASIL

Cores: Preto e branco

Fundação: 01/07/1894

Apelido: Glorioso

Ídolos históricos: Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho

Principais títulos: 1x Copa Libertadores da América; 1x Copa Conmebol; 3x Campeonato Brasileiro; 4x Torneio Rio-São Paulo; 21x Campeonato Carioca.

