Palmeiras x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Enfim chegou a hora dos brasileiros no Mundial de Clubes. No começo da noite deste domingo (15), o Palmeiras começa a participação do Brasil na competição, às 19h, de Brasília, contra o Porto, em Nova Jersey.

O jogo é válido pelo Grupo A da competição. A chave, além dos brasileiros e dos portugueses, conta com Al-Ahly e Inter Miami, que realizam o jogo de abertura do torneio no sábado (14).

Confira aqui o Raio X do Porto, primeiro rival do Palmeiras no Grupo A da Copa do Mundo de Clubes

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pela DAZN, no streaming.

Como chega o Palmeiras

O Verdão já está em solo norte-americano desde a noite da última segunda-feira (09). Na quinta (12), chegaram os jogadores que estavam atuando com as seleções durante a Data Fifa. Nos treinamentos em Greensboro, Abel Ferreira definiu a equipe que tem, logo de cara, o adversário mais complicado da fase de grupos.

Para o lateral Piquerez, o torneio é uma boa oportunidade para saber em qual patamar o Verdão está. O uruguaio reforçou que o grupo trabalha com humildade para conseguir competir contra as melhores equipes do mundo.

“Um campeonato bom para ver como a gente está, enfrentar só os melhores times do mundo. Estamos trabalhando com muita humildade, da melhor maneira, para competir com os melhores times do mundo”, ressaltou.

Como chega o Porto

Os portugueses chegam ao Mundial após uma temporada que não foi das melhores. No Campeonato Português, não conseguiram brigar até o final contra Sporting e Benfica. Na Liga Europa, caíram para a Roma na fase de playoffs. Para a estreia, os Dragões não contarão com o goleiro Diogo Costa, que teve uma lesão na coxa direita.

O meia Eustáquio espera que o torneio seja algo fantástico. O canadense está na expectativa para enfrentar grandes equipes e espera que a competição traga boas experiências, além de esperar que os duelos de sejam uma “luta de cães”.

“Acho que vai ser um torneio fantástico. Obviamente jogar nos Estados Unidos, contra grandes equipes é um sonho se tornado realidade. Jogar pelo FC Porto contra o Palmeiras, o Al Ahly e o Inter Miami vai ser uma experiência muito boa e penso que os jogadores estão preparados. O fator mental é que vai fazer a diferença na forma como competimos e o ritmo que temos. Vai ser uma luta de cães, mas, ao mesmo tempo, queremos mostrar que estamos aqui para defender o FC Porto. Então, é isso que vamos fazer”, destacou.

PALMEIRAS X PORTO

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 1ª rodada

Data-Hora: 15/6/2025, domingo, 19h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (USA)

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

PORTO: Cláudio Ramos; Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Stephen Eustáquio (Fábio Vieira), Alan Varela e Francisco Moura; Pepê, Rodrigo Mora e Samuel Aghehowa. Técnico: Martín Anselmi

Árbitro: Said Martínez (HON)

Assistentes: Wálter Lopez (GUA) e Christian Ramírez (HON)

VAR: Não divulgado

