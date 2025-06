Raio-X do Fluminense, que está no Grupo F do Mundial de Clubes

Por mais que tenha trocado um dobrado para evitar o rebaixamento no Brasileirão-2024, o Fluminense se safou e chega, assim, com moral em dia para o Mundial de Clubes. Em sexto no Brasileirão e vivo pelos títulos da Copa do Brasil e Sul-Americana, a equipe treinada por Renato Gaúcho conta com experiência de sobra para tentar fazer bonito na competição nos EUA. O Tricolor, afinal, se encontra no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (RSA).

Jogos do Fluminense no Mundial

17/6 – 13h (de Brasília)

Fluminense x Dorussia Dortmund (ALE) – MetLife Stadium, em Nova Jersey

21/6 – 19h (de Brasília)

Fluminense x Ulsan (COR) – MetLife Stadium, em Nova Jersey

25/6 – 16h (de Brasília)

Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense – Hard Rock Stadium, na Flórida

Como o Fluminense se classificou

Se jamais tinha vencido uma competição continental, o Fluminense deixou esse estigma para trás ao conquistar a Libertadores de 2023, em pleno Maracanã, em uma tarde/noite épica no Rio de Janeiro. Assim, ao bater o Boca Juniors (ARG) por 2 a 1, na prorrogação, os comandados à época de Fernando Diniz fizeram história e garantiram vaga no Mundial. Dessa forma, o Tricolor das Laranjeiras foi o terceiro brasileiro a conquistar a classificação para a primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Destaques do Fluminense

O Fluminense tem excelentes jogadores em seu elenco. A começar pelo gol, com o veterano Fábio, de 44 anos (jogador mais velho da competição). A experiência não para por aí, já que o plantel também conta com o multicampeão Thiago Silva no comando de zaga. PH Ganso (meia) e Germán Cano (atacante) são esperanças de grandes jogadas e gols, respectivamente. Mas há um jogador em particular que consegue entregar isso tudo e mais um pouco: o colombiano Jhon Arias.

O craque, afinal, atua como um motorzinho da equipe, surgindo tanto pelo lado direito, quanto pelo meio-campo e, às vezes, pela canhota. Além de assistências (é o principal garçom do time no ano, com 12), entrega gols e muita dedicação, chamando a atenção também pelo fôlego. Se estiver inspirado, dá para sonhar com voos mais altos na competição.

Time-base (4-2-3-1)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Bernal), Jhon Arias, PH Ganso e Canobbio; Germán Cano.

Técnico: Renato Gaúcho

O veterano Renato Gaúcho vive sua sétima passagem no Fluminense. Campeão da Libertadores como técnico pelo Grêmio, o treinador tem experiência em Mundial, tendo disputado a edição 2017 com o Tricolor gaúcho (derrota por 1 a 0 para o Real Madrid-ESP). No comando do Flu desde abril, já tem 15 jogos e conta com excelente retrospecto: possui 77,7% de aproveitamento no recorte, com 11 vitórias, dois empates e somente duas derrotas, aliás. Sua equipe viajou para os EUA com uma sequência de seis jogos sem perder, sendo quatro triunfos consecutivos.

Raio-X do Fluminense

Nome: Fluminense Football Club

País: BRASIL

Cores: Verde, branco e grená

Fundação: 21/07/1902

Apelido: Tricolor

Ídolos históricos: Castilho, Romerito e Fred.

Principais títulos: 1x Copa Rio; 1x Copa Libertadores da América; 1x Recopa Sul-Americana; 4x Campeonato Brasileiro; 1x Copa do Brasil; 3x Torneio Rio-São Paulo; 1x Primeira Liga; 33x Campeonato Carioca.

