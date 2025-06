Empacotadores, vendedores e heróis: o Auckland City desafia gigantes no Mundial

Conor Tracey, durante a semana, é empacotador. Ele opera uma empilhadeira numa empresa de medicamentos veterinários em Auckland, na Nova Zelândia. Trabalha oito horas por dia. E o que isso tem a ver com futebol? Bem, nos fins de semana, ele bate sua bolinha com os companheiros do time do Auckland City, que joga na liga amadora neo-zelandeza.

Este time é um dos mais tradicionais do país, ganhou 12 campeonatos nacionais e 13 Champions da Oceania (é o atual tetracampeão). Por isso, vai jogar o Mundial. Estreia no início da tarde deste domingo (15/6), às 13h (de Brasília). Enfim, Tracey e seus companheiros — todos eles com outros trabalhos para garantir o salário no fim do mês — irão enfrentar, simplesmente, o Bayern de Munique, pelo Grupo C do Mundial de Clubes.

Aliás, o Auckland City vai para este Mundial com o status de única equipe não profissional na competição. Se Tracey é empacotador, o time conta com um representante de vendas, alguns funcionários públicos, outros auxiliares administrativos.

“O futebol não é um dos esportes mais populares do país. O que ganhamos para jogar no Blues Navy é uma ajuda que mal paga a gasolina”, brinca Tracey em entrevista ao ABC News, da Austrália. Em tempo: Blues Navy (Marinheiros azuis) é o apelido do time.

Confira aqui as mascotes dos times do Mundial, em IA. A do Auckland City é surpreendente

Diferenças salariais entre Auckland e Bayern

Não é nenhuma mentira. Cada jogador do Auckland City ganha o equivalente a US$ 90 dólares por semana. Isso dá R$ 500. Para efeito de comparação, Harry Kane ganha R$ 3 milhões por semana. Assim, se pegarmos o que ganham os 30 jogadores amadores que defendem o time, todos somados, precisariam de quase 4 anos para ganhar o que Kane recebe em uma única semana.

Mas isso pouco importa para Tracey e seus colegas. Aliás, a preocupação maior é que a participação no Mundial de Clubes não seja motivo para perda do emprego de empacotador.

“Claro que ninguém aqui vai reclamar de enfrentar o Bayern ou os outros adversários do grupo, Benfica e Boca Juniors. Mas normalmente, por causa do futebol, ficamos pelo menos dois meses fora de nossos empregos, pois jogamos o Mundial, a Champions e o Interclubes. É certo que estamos representando nosso país, mas nossos chefes torcem o nariz e mordem a língua”, diz o goleiro, que defende o Auckland desde 2017.

Quer conferir o horários dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da Fifa? Clique aqui

Para fazer o melhor

“O que queremos é nos orgulhar do que viemos fazer e voltar para casa sem arrependimentos, cientes de que fizemos o nosso melhor”, disse Angus Kilkolly, artilheiro da equipe, que ostenta a marca de 71 gols em 187 jogos pela equipe

Kilkolly, nas horas vagas, joga futebol e faz gols, mas seu ofício principal é vender ferramentas, como furadeiras, aos seus clientes. Ele vai para os Estados Unidos como a esperança de gols de um time que pode ser amador, mas que é campeoníssimo. Afinal, são 12 Ligas da Nova Zelândia e 13 Champions da Oceania (10 em 12 anos), sendo que é o atual tetracampeão.

Aliás, o antigo Mundial — hoje Interclubes, aquele que Flamengo e Palmeiras perderam para Liverpool e Chelsea —, em sete oportunidades viu o Auckland como o representante da Oceania. Em 2014, até ganhou um jogo. Bem, experiência internacional a turma tem.

“Muitos em nosso país veem o futebol como um hobby nosso e sabem que fazemos isso no fim de semana, mas definitivamente não acho que saibam a extensão do que é jogar um Mundial de Clubes diante dos maiores do mundo”, finalizou Kilkolly.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.