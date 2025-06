Soteldo se apresenta ao Flu e reencontra Renato; Veja o vídeo

O Fluminense recebeu na manhã desta sábado (14) seu único reforço para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. O atacante Yeferson Soteldo chegou à concentração tricolor para se integrar ao grupo que realiza os últimos ajustes antes da estreia, terça (17), contra o Borussia Dortmund, às 13h (de Brasília).

Vindo do Santos, o jogador venezuelano assinou contrato até 2028 e foi o único nome contratado na janela de transferências especial, aberta às vésperas do Mundial.

Ao chegar ao hotel onde está hospedada a delegação, Soteldo falou com a imprensa e demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Ele, inclusive, destacou o reencontro com o técnico Renato Gaúcho, com quem trabalhou recentemente no Grêmio.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. O Fluminense é um clube enorme, e voltar a trabalhar com o Renato também me deixa animado. Vim para ajudar, dar o meu melhor e contribuir com o time”, afirmou o jogador ao site ‘NetFlu’.

Veja o vídeo:

Seja bem-vindo à Família Fluminense, Soteldo! ???????????? #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/QgrfQm5nU2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 14, 2025

Soteldo, porém, ainda busca o melhor ritmo físico. Após sofrer uma lesão muscular em abril, ele chegou a atuar pela seleção venezuelana nas Eliminatórias Sul-Americanas durante a última Data Fifa. Agora, o foco é alcançar a forma ideal a tempo da estreia no Mundial.

“Preciso trabalhar um pouco mais para chegar aos 100%. Ainda estou me recuperando totalmente da lesão, mas estou confiante de que vou estar pronto”, disse.

