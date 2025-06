Flamengo já enfrentou o Espérance em 1993; veja a ficha do jogo

Adversário do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (16/6), o Espérance é o clube mais popular da Tunísia. Embora não seja muito comum encontro de times brasilerios com africanos, na história já ocorreu um duelo entre as equipes. Foi em 1993 e o Jogada 10 relembra esta história.

Naquele ano, o Rubro-Negro fez uma série de amistosos na Europa — eventos que marcariam a despedida do lendário leateral-esquerdo Júnior do futebol — e teve um pit-stop em Túnis, a capital tunisiana, para um Torneio de Verão. Foi assim que encarou o então campeão nacional.

Conheça um pouco mais do Espérance, o primeiro rival do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa

O Flamengo se preparava para o Brasileirão de 1993. Era o atual campeão nacional, mas já não contava com vários dos principais jogadores, que deixaram o time, como Gottardo (foi para o Botafogo), Zinho (Palmeiras), Gaúcho (Lecce-ITA e, quase em seguida, Atlético-MG), Uidemar (León-MEX). Além disso, naquele jogo, não contou com o goleiro Gilmar, o lateral Charles Guerreiro e o atacante Júlio César.

Assim, o técnico Evaristo de Macedo apostou na garotada que em 1990 venceu a Copinha SP e estava no grupo campeão brasileiro de 1992: Adriano, Júnior Baiano, Piá, Fabinho, Luiz Antônio e Nélio. Além disso, contava com Casagrande, atacante que era o maior reforço para a temporada. O Flamengo venceu por 1 a 0, gol de Marcelinho Carioca logo no início do duelo, escorando de cabeça falta cobrada por Piá.

Veja abaixo a ficha técnica da partida:

ESPÉRANCE 0x1 FLAMENGO

Troféu Espérance Sportive de Tunisie

Data: 8/8/1993

Local: Estádio Olympique El Menzah, Túnis (TUN)

FLAMENGO: Adriano, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Rogério e Piá (Júnior); Fabinho, Marquinhos, Luiz Antônio e Marcelinho Carioca (Indio); Nélio (Magno) e Casagrande. Técnico: Evaristo de Macedo Filho.

ESPÉRANCE: Chokri El Ouaer, Tarek Thabet, Ali Ben Nej, Khaled Ben Yahia e Hakim Nouiba; Mondher Boauab, Nabil Maaloul, Sirajeddine Shihi (Nourredine Bousnina) e Marouene Guezmir; Hassen Gabi (Kenneth Malitoli) e Ayadi Hamrouni. Técnico: Faouzi Benzarti.

Gol: Marcelinho Carioca 5’/1ºT (0-1)

Arbitragem: Masoud Koursa (TUN)

