Inter perde outro volante para primeiro jogo após pausa para o Mundial

Os problemas não dão sossego ao Internacional mesmo durante a pausa nas competições para a disputa do Mundial de Clubes. Isso porque, o time terá mais um desfalque quando houver a reabertura da temporada. O volante Ronaldo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético, na última quinta-feira (12). Com isso, ele precisará cumprir suspensão no embate contra o Vitória.

Desta forma, reforçar essa posição se torna uma urgência para o Colorado durante a janela de transferências. Isso porque, o técnico Roger Machado já não poderá contar com Fernando, que sofreu uma grave contusão no joelho direito. Assim, à princípio, o comandante teria somente duas opções para escalar o setor criativo. No caso, a dúvida ficaria entre Thiago Maia na função de primeiro volante ou a entrada do jovem Luis Otávio.

Internacional sonda volante

A diretoria já se movimenta com o objetivo em suprir esta carência. O Internacional fez uma consulta junto ao Juventude envolvendo o meio-campista Caíque. No entanto, as conversas não progrediram pelos valores que o clube da Serra Gaúcho sinalizou. Afinal, o modelo de negociação que o Jaconero entende como o ideal representa uma venda, além da chegada de alguns jogadores por empréstimo. O Papo pede cerca de R$ 7 milhões para liberar o volante. Inclusive, há uma análise de qual seja a melhor alternativa: vender Caíque ou correr o risco em mantê-lo até o fim da atual temporada e perdê-lo de graça.

Isso porque o vínculo do jogador com o Juventude termina ao final deste ano e o mesmo tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube já na próxima semana. Por sinal, ainda não há uma definição de quando ocorrerá a retomada dos compromissos para o Inter. Até porque o embate pode ocorrer entre os dias 12, 13 ou 14 de julho.

