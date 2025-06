Rival do Palmeiras no Mundial de Clubes tem parceria com clube mineiro

Os mineiros do Coimbra têm um acordo com o`Porto, que enfrentará o Palmeiras neste domingo (14/6) pelo Mundial - (crédito: Foto: Divulgação / Click Esportes MG)

Um dos representantes do Brasil no Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras estreia na competição neste domingo (15), às 19h (de Brasília), nos EUA. Será contra um velho conhecido dos torcedores brasileiros: os portugueses do Porto.

Em sua história recente, grandes jogadores do nosso futebol passaram por lá. Deco e Hulk, por exemplo. Na temporada 2024/25 o elenco portista teve com quatro brasileiros: Pepê, Wenderson Galeno, Samuel Portugal e Otávio. Outra relação do time português com o Brasil é o acordo de cooperação técnica com o Coimbra. Trata-se de um clube formador de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tem este nome em homenagem a Zico (que se chama Arthur Aintunes Coimbra) É o atual vice-campeão mineiro sub-17 e representante de Minas Gerais nas últimas duas Copas São Paulo de Futebol Júnior. O time profissional joga a Terceirona mineira

Acordo Porto-Coimbra

Anunciado em fevereiro pelo presidente dos Dragões, André Villas-Boas, e pelo representante do Coimbra, Ricardo Guimarães, o acordo entre os times tem validade de 12 anos e representa grande participação da equipe europeia na gestão e estrutura do time mineiro. Aliás, o clube mineiro passou a ser chamado de Coimbra FC Porto e tem, em seu uniforme para 2025, o escudo do Porto e as cores azul e branca, juntamente com o seu tradicional laranja.

Pelo convênio assinado, o Porto tem participação em todas as decisões estruturais do clube mineiro. Assim, relacionadas à estratégia de formação, prospecção de talentos e recrutamento. Além disso, ocupação de cargos executivos e esportivos, e questões orçamentárias. O clube português tem um coordenador trabalhando nas atividades do Coimbra, Inácio Soares. Ele é responsável pela implementação das metodologias de treino e pela definição do plano de formação de novos atletas.

“Identificamos e formamos atletas com potencial, respeitando sempre o perfil que buscamos para o Porto. Mas, ao mesmo tempo, fazemos questão de manter e estimular aquilo que o jogador e o futebol brasileiro têm de especial: a criatividade, a técnica e a alegria em campo. Esse equilíbrio é essencial para formarmos atletas completos e preparados para os desafios futuros”, disse Inácio.

Estrutura para trabalhar

Junto com Soares, chegou também ao Coimbra o gerente de futebol Sandro Queiroz, de 51 anos, natural de Rio Branco-AC. Depois de seis anos no Ceará, ele aceitou o desafio de gerir o futebol do agora Coimbra FC Porto:

“Chegamos ao clube e encontramos uma ótima estrutura, bons profissionais nas comissões técnicas, mas precisávamos mudar o perfil dos nossos jogadores. Uma vez integrados, começamos a trabalhar a cultura da vitória dentro deles. Tudo isso alinhado à filosofia do Porto”.

O início da temporada vem sendo promissor na base. Em 39 partidas, são 25 vitórias, sete empates e sete derrotas.

