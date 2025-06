Dono do Inter Miami, Beckham se torna ‘Sir’ na Inglaterra

Grande astro do futebol inglês e atual dono do Inter Miami (adversário do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes), David Beckham ganhou a condecoração de “cavaleiro” da família real britânica. Assim, ele ganha a denominação “Sir David Beckham”. Já a sua esposa, a estilista e ex-Spice Girls, Victoria, será “Lady Beckham”.

Vale lembrar que Beckam, 50 anos, tem longa história de sucesso no futebol inglês. Além disso, é um ícone da moda, símbolo de beleza. Para completar, Enfim, tem um extenso trabalho filantrópico.

Além do Inter Miami, David Beckham é proprietário de um clubes inglês, o Salford City. Sua fortuna, US$ 450milhões (R$ 2,5 bilhões).

Raio X de Beckham

Entre osclubes que Beckham defendeu estão Manchester United, Real Madrid, Milan e PSG. Mas o ex-meia ainda jogou pelo Preston North (ING) e o Los Angeles Galaxy (EUA). Pela seleção da Inglaterra, disputou três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006), com um gol em cada. Somou 17 gols em 115 jogos pelo English Team. Assim, é o não-goleiro com mais partidas pelo English Team. Enfim, tem 22 títulos profissionais, incluindo uma Champions e um Mundial pelo Manchester United (1999/2000).

