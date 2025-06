Gerente de mercado aceita oferta de clube português e deixa o Atlético

O Atlético será obrigado a fazer uma modificação em seu departamento de futebol com a saída de Rodrigo Weber. O profissional tinha a função de coordenar o Centro de Informação do Galo (Ciga). Ele está de mudança para Portugal após aceitar uma oferta do Leixões e concretizará sua mudança de ares na próxima semana.

Rodrigo trabalhou no clube mineiro por três anos e quatro meses. O profissional chegou ao Atlético pelo desafio em ser o gerente do setor que trabalhava. O diferencial para deixar o Galo foi o cargo oferecido. Afinal, Weber assumirá o posto de diretor-desportivo no Leixões. Ele iniciou sua trajetória como jornalista e acumulou experiências na cobertura esportiva. Além disso, Rodrigo soma passagens pela Fifa e pelo Internacional até que optou em mudar sua área de atuação no futebol. Com isso, se especializou em observação técnica e passou por Coritiba, além do próprio Colorado. Em seguida, assumiu a função de gerente de mercado do clube mineiro em 2022.

Relevância interna no Atlético

O Centro de Inteligência do Galo contribui no mapeamento de potenciais reforços para o elenco. Inclusive, o setor não tem poder de decisão a respeito das movimentações de chegadas e saídas de jogadores. Na verdade, disponibiliza informações para o departamento de futebol definir os alvos.

O Gica é composto por 14 profissionais, sendo três coordenadores e todos eles recebiam orientações de Weber. A respeito de supostos alvos indica algumas possibilidades atreladas as características prioritárias presentes no mapeamento. O departamento disponibiliza um informativo completo como aspectos comportamentais, financeiros, táticos e técnicos. Há até a possibilidade de sugerir se a investida em um eventual candidato a reforço é válida ou não. Contudo, a decisão em avançar nas tratativas é da alta cúpula do departamento de futebol.

