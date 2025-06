Stabile atualiza torcida do Corinthians sobre busca por reforços

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians - (crédito: Foto: Reprodução / Corinthians TV)

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, atualizou a torcida alvinegra sobre a busca por reforços. O mandatário afirmou, em conversa com sócios e ao portal Meu Timão, que debate o tema com o setor financeiro. Assim, não fará loucuras para encorpar o elenco.

“O Corinthians, evidentemente, precisa contratar dentro da possibilidade. Já conversei com o técnico (Dorival Júnior) e algumas contratações pontuais devem acontecer. Vamos precisar de novas reuniões ao longo da semana para poder definir se teremos recursos para contratar os jogadores que ele pensa em contratar”, comentou Stabile.

Vale lembrar que a Fifa abriu uma janela extra para transações internacionais por conta da Copa do Mundo de Clubes, mesmo para os clubes que não participam. A janela se encerrou no último dia 10, e o Corinthians não contratou ninguém.

No entanto, haverá a tradicional janela de meio de ano, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. O Timão deve buscar pelo menos mais um zagueiro, um goleiro reserva, um atacante de velocidade e um meia-armador para fazer sombra a Rodrigo Garro. Além disso, o nome de um novo lateral-direito também é debatido internamente.

Corinthians sem propostas por seus jogadores

E quanto às vendas?

“Não chegou nenhuma proposta para nenhum jogador”, revelou Stabile.

Fora da Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians terá quase um mês de preparação para o próximo jogo, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. Inicialmente, o duelo está agendado para o dia 12 de julho, mas a CBF ainda não desmembrou todos os duelos da jornada.

O Corinthians está em 10º lugar no Brasileirão, com 16 pontos: quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas após 12 jogos.

