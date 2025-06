Protestos alteram planos de Atlético de Madrid e PSG antes da estreia

As manifestações contra medidas de extradição de imigrantes do governo Donald Trump dominam as ruas de Los Angeles e tiveram interferência direta na preparação para o duelo entre Atlético de Madrid e PSG, neste domingo. Afinal, a Fifa precisou improvisar o atendimento à imprensa e solicitar que o contato com equipe ocorresse nos respectivos centros de treinamento. Houve a necessidade que a instituição máxima do futebol mundial suspendesse as entrevistas coletivas que antecedem o duelo entre os times, por razões de segurança.

Inicialmente, o cronograma indicava que o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, e Luis Enrique, treinador do PSG, além de jogadores das duas equipes deveriam estar presentes no Rose Bowl, local do duelo entre os times. Contudo, o cenário considerado preocupante exigiu uma modificação no planejamento, no começo deste sábado (14). Los Angeles conta com grande concentração de latino-americanos, que foram às ruas para protestar contra as políticas de deportação de imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos do governo de Donald Trump.

Na sexta-feira (13), foi preciso que os fuzileiros navais intervissem para garantir a segurança de prédios federais devido às manifestações. Portanto, nesta situação caótica, houve a quebra de protocolo estabelecido para a ocorrência das entrevistas. Desta forma, o contato com a imprensa ocorreu em uma área próximo ao Coliseu de Los Angeles, local definido para a realização dos treinos.

Técnico do Atlético cita necessidade de ambientação

Após o episódio, Diego Simeone se aprofundou sobre o contexto turbulento.

“Temos que nos adaptar a essa situação que não depende de nós, depende do que está acontecendo no país. Não tivemos nenhum inconveniente até o momento, pudemos trabalhar, descansar e não alterou nada”.

Atlético de Madrid e PSG duelam no emblemático Rose Bowl, às 16h (de Brasília), na região de Pasadena, em Los Angeles, neste domingo (15). O jogo, aliás, abre o Grupo B do Mundial de Clubes. Os outros dois integrantes, Botafogo e Seattle Sounders medem forças no mesmo palco, às 23h (de Brasília, no mesmo dia.

