Ex-Vasco, Robert Rojas é anunciado como reforço do Libertad

Na pausa dos torneios locais em razão da disputa do Mundial de Clubes, alguns clubes aproveitam a janela de transferências para reforçar o elenco. Nesse sentido, o Libertad trouxe uma peça experiente para o seu sistema defensivo, caso do defensor paraguaio Robert Rojas.

Nos canais oficiais, a representação de Assunção anunciou a chegada do defensor de 29 anos que é conhecido do público brasileiro. Mais especificamente, do torcedor do Vasco, clube que defendeu em 16 partidas no ano de 2024.

Com formação em outro clube da capital paraguaia, o Guaraní, Rojas construiu o período mais vencedor de sua carreira pelo River Plate. No gigante argentino, foram cinco anos (2019 a 2023) onde fez 98 partidas com 11 gols, duas assistências e seis taças entre Campeonato Argentino, Copa e Supercopa Argentina, Trofeo de Campeones e a Recopa Sul-Americana.

Depois desse período, Robert Rojas teve dificuldade de consolidação, também, em razão dos seguidos problemas físicos. Nesse sentido, ele não conseguiu render algo próximo de seus melhores momentos nas passagens por Tigre, Vasco e, mais recentemente, pelo Olimpia.

Não por acaso, a mudança de cenário no que se refere a seleção do Paraguai fica notória desde 2023, ano em que deixou o River pela primeira vez. Ele fez 26 partidas e um gol pela Albirroja, todas antes de novembro de 2023.

Curiosamente, o processo de retomada da melhor forma de Robert Rojas vai passar, também, por superar o clube onde viveu seus melhores momentos. Isso porque o sorteio das oitavas de final da Libertadores colocou Libertad e River Plate frente a frente. O primeiro encontro, no Paraguai, ocorre no dia 14 de agosto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.