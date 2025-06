Líder Cruzeiro empata com lanterna Sport pelo Brasileirão feminino

Cruzeiro e Sport fazem jogo lá e cá e no fim, 1 a 1 no placar - (crédito: Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Na tarde deste sábado, 14/6, o Cruzeiro recebeu o Sport, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo foi no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Líder disparado, era de se esperar uma fácil vitória cruzeirense — invicto na competição — diante do lanterna e já rebaixado time pernambucano, que ainda não havia vencido no campeonato. Mas não foi isso que se viu.

As visitantes fizeram ótima partida: saíram na frente, criaram grandes chances e só cederam o empate no início da etapa final. Mesmo com o Cruzeiro pressionando e desperdiçando oportunidades, o Sport assustou em contra-ataques. No fim, empate por 1 a 1. O gol das pernambucanas saiu aos três minutos, com Larissa. O empate das Cabulosas veio na etapa final, com Layza.

Como foi o empate do Cruzeiro com o Sport

O Sport surpreendeu com um futebol ofensivo, mesmo fora de casa e diante do melhor time do Brasileirão. Aos dois minutos, Larissa chutou na trave. Aos quatro, após escanteio, Larissa aproveitou uma espirrada e fez o gol pernambucano. O Sport seguia muito bem, com Géssica e Evinha perdendo oportunidades para ampliar.

O Cruzeiro enfim começou a dar as cartas e passou a criar mais na frente. Teve três grandes chances com Pri Back, mas sem sucesso. E quase levou um gol no fim do primeiro tempo, com Bianquinha mandando na trave.

Aos sete minutos do segundo tempo, Layza, de cabeça, empatou o jogo. O duelo ficou equilibrado, mas sempre com o Sport surpreendendo pela qualidade que inexistiu durante todo o campeonato. Mas foi o Cruzeiro quem teve as boas chances: duas com Gaby Soares, uma com Nanda e uma bola na trave com Letícia Ferreira, após erro crasso da defesa do Sport. No fim, Letícia salvou duas vezes. Uma de cabeça e outra tentando finalizar. A goleira Nanda salvou. Assim, o jogo terminou mesmo em 1 a 1.

Jogos da 14ª rodada do Brasileiro feminino

Sexta-feira (13/6)

Palmeiras 4×2 Fluminense

Sábado (14/6)

Real Brasília 2×1 Grêmio

Juventude 0x1 São Paulo

Cruzeiro 1×1 Sport –

Ferroviário x Bragantino – 17h

Flamengo x América-MG – 17h

Domingo (15/6)

3B Amazônia x Bahia – 16h

Internacional x Corinthians- 18h

