CRB entusiasma a sua torcida após vitória sobre o líder da Segundona

O CRB se recuperou na Série B do Brasileiro e mostra que está vivíssimo na briga pelo acesso à elite. Neste sábado, 14/6, em casa, no Rei Pelé, em Maceió, enfrentou o líder Goiás e venceu com autoridade, 2 a 0. Mikael e o estreante Giovanni, um em cada tempo, fizeram os gols. O jogo valeu pela 12ª rodada da competição.

O Goiás, que não perdia há sete rodadas, ao menos mantém a liderança, mas estaciona nos 26 pontos. O CRB, por sua vez, chega aos 21 pontos e entra provisoriamente no 4º lugar, dentro da zona de acesso. Porém, ainda pode perder a posição para Coritiba, Remo e Avaí, que ainda jogam na rodada.

Goiás não vê bola no primeiro tempo

O CRB dominou totalmente o primeiro tempo. Buscando jogadas pelos flancos, criou várias oportunidades, incluindo uma claríssima que Mikael não converteu porque o goleiro Tadeu conseguiu desviar e tirar a bola do atacante. Mikael ainda tocou nela, mas não conseguiu mandar para as redes.

Contudo, aos 33 minutos, Thiaguinho ficou com uma bola espirrada na área e chutou. A bola desviou em Titi e entrou, abrindo o placar para o time alagoano. Gegê quase ampliou ainda no primeiro tempo, mas o placar permaneceu 1 a 0.

CRB amplia no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Goiás voltou mais ofensivo e teve uma chance incrível quando Anselmo Ramon cabeceou livre, quase na pequena área. No entanto, o goleiro Matheus Albino fez uma das defesas mais sensacionais da competição.

Não era o dia de Anselmo Ramon. Ele ainda errou uma jogada que deu origem a um contra-ataque fatal do CRB. Estreando pelo clube, William Potker avançou pela direita e cruzou para outro estreante, Giovanni, que bateu na saída de Tadeu e ampliou o placar.

O Goiás tentou diminuir, mas o goleiro Matheus Albino voltou a brilhar com mais duas grandes defesas. Assim, garantiu a vitória que recoloca o CRB provisoriamente no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B.

Jogos da 12ª rodada da Série B

Sexta-feira (13/6)

Vila Nova 0x3 América-MG

Paysandu 1×0 Botafogo-SP

Sábado (14/6)

CRB 2×0 Goiás

Athletico-PR x Remo – 18h30

Athletic-MG x Operário – 20h30

Domingo (15/6)

Atlético-GO x Coritiba- 16h

Novorizontino x Cuiabá – 16h

Criciúma x Amazonas- 20h30

Segunda-feira (16/6)

Chapecoense x Ferroviária – 19h

Terça (17/6)

Volta Redonda x Avaí – 19h30

