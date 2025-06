Romero, do Cruzeiro, afirma que quer seguir no futebol após se aposentar

Um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro, o volante Lucas Romero abriu o coração e falou sobre o futuro, depois que encerrar a carreira. O camisa 29 admitiu que até tem formação para ser treinador, mas que se vê atuando mais como gestor, seja na Raposa ou em outro clube.

“Eu já tenho o título de treinador, já fiz o curso. Mas não sei se na minha cabeça penso em ser treinador. Eu gosto muito da parte de gestão também, gestão do clube, do grupo. Acho que alguma coisa envolvida com futebol, mas não sei se treinador, talvez um auxiliar”, comentou Romero.

Curiosamente, este não é o primeiro jogador do Cruzeiro a dar declarações neste sentido. Afinal, Gabigol não só acenou com a possibilidade de trabalhar como gestor, mas também afirmou que gostaria de estar ligado à moda e à música. Vale lembrar que o atacante já tem alguns trabalhos nessa área, com o nome artístivo de Lil Gabi.

Após empatar sem gols com o Vitória no último meio de semana, o Cruzeiro desperdiçou a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Dessa forma, está em segundo lugar, com 24 pontos, assim como o Flamengo. O time carioca, no entanto, tem um jogo a menos e saldo bem melhor: 20 a 9. A Raposa, de Romero e Gabi, ficará quase um mês sem jogar e agora recebe o Grêmio apenas no dia 12 de julho.

