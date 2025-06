Riquelme cita ansiedade para estreia do Fluminense: ‘Realização de um sonho’

Riquelme Felipe em ação com a camisa do Fluminense ao longo da temporada - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

O Fluminense se prepara para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, uma das apostas da equipe carioca é sempre sua divisão de base de Xerém, e Riquelme Felipe, de 18 anos, vive a expectativa de enfrentar o Borussia Dortmund. O confronto acontece nesta terça-feira (17), às 13h (de Brasília), em Nova Jersey.

“É a realização de um sonho. Se tiver oportunidade, vou entrar e dar o meu máximo. Estou 100%, fiz meu tratamento todo certinho. Agora, é voltar da melhor forma possível. É algo diferente, uma competição muito grande, mas vamos levar isso, como levamos em outros jogos”, disse.

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o jovem esteve em campo em quatro partidas desde seu retorno e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. O atleta revelou que tem conversado internamente sobre a ansiedade para a primeira edição do novo torneio da Fifa e agradeceu os ensinamentos do comandante.

“Conversamos entre a gente e estamos tranquilos, com a cabeça muito boa. Se o treinador nos colocar, vamos dar o nosso máximo para jogar da melhor forma possível. O Renato é um cara muito experiente, dá conselhos aos mais novos para acertar o que estamos errando e agradeço pelos ensinamentos”, afirmou.

Disputa por vaga entre os titulares

A disputa tende a apertar ainda mais ao longo da temporada. Afinal, o jovem, que soma 17 partidas (seis como titular), disputará posição também com Soteldo, recém-contratado. Por outro lado, o venezuelano teve detectada uma lesão muscular grau 2 sofrida no jogo da Venezuela pelas Eliminatórias e não deve jogar pelo menos até as oitavas.

“Não vejo como uma competição, mas todos são colegas de trabalho. Quem estiver melhor, vai jogar. É isso”, concluiu.

Por fim, além do adversário aurinegro, Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, completam o Grupo F do Mundial de Clubes.

