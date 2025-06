Alex Sandro fica de fora de treino do Flamengo a dois dias da estreia no Mundial

O Flamengo faz os últimos preparativos para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Contudo, da mesma forma que na última quinta-feira (12), Alex Sandro não treinou com o grupo na tarde deste sábado (14) na Universidade de Stockton. O clube carioca acredita que era necessário fazer um trabalho de controle de carga antes da estreia. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o lateral-esquerdo atuou com a camisa da Seleção Brasileira nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, diante de Equador e Paraguai, já sob o comando de Carlo Ancelotti.

De la Cruz, por sua vez, apareceu apenas ao fim da atividade. No entanto, de tênis comum, não chuteira, o que mostra que está praticamente descartado da estreia. O Departamento Médico tem preparado o uruguaio para retornar contra o Chelsea, na próxima sexta (20), pela segunda rodada do Grupo D.

O restante do elenco treinou normalmente. O Rubro-Negro estreia pelo Mundial de Clubes contra o Espérance, da Tunísia, na segunda-feira, na Filadélfia, às 22h (de Brasília).

Além disso, mesmo estando nos Estados Unidos e sem entrar em campo pela 12ª rodada do Brasileirão, o Flamengo manteve a liderança da competição. Isso porque seus concorrentes diretos, Bragantino e Cruzeiro, não venceram na rodada. Os comandados do técnico Filipe Luís somam 24 pontos em 11 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.