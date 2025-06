Ponte empata em casa, mas segue na liderança da Série C

Ponte Preta e ABC ficam no 0 a 0 pela Série C - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

Líder da Série C, a Ponte Preta ficou apenas no 0 a 0 com o ABC, neste sábado (14), em partida que abriu a nona rodada da competição. O duelo foi disputado no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), com público de pouco mais de 3 mil presentes.

A Macaca está com 17 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Caxias (15) e Brusque (14), que jogam neste domingo. Os gáuchos visitam o Botafogo-PB, enquanto a equipe de Santa Catarina recebe o Tombense. O Ypiranga, com 13, aparece em quarto.

Apesar da liderança, a Ponte Preta chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer em casa, o que ajuda a explicar o baixo público. Antes, a Macaca perdeu para o Brusque e para o Ypiranga por 4 a 1 e 1 a 0, respectivamente. Já o ABC conheceu o quarto empate seguido: 3 a 3 com Anapólis, 1 a 1 com o Londrina e 0 a 0 com o Náutico.

A Série C de 2025 é disputada por 20 times, que se enfrentam em turno único, com os quatro últimos sendo rebaixados para a Série D. Os oito primeiros avançam para as quartas de final, com os semifinalistas assegurando vaga na Série B de 2026. O ABC, por sua vez, está em 12º, com 10 pontos.

Itabaiana (7), Retrô (7), Confiança (7) e Anapólis (6) são os quatro últimos colocados da Série C. O ABC, por sua vez, está em 12º, com 10 pontos. A Ponte Preta volta a campo agora daqui a dois sábados (28), quando visitará o Maringá. Já o time potiguar receberá o Ypiranga no dia seguinte (29).

O ABC dominou o primeiro tempo, com mais posse de bola e finalizações. Estreante da noite, o atacante Ytalo teve a melhor chance da equipe, desperdiçando cabeçada na pequena área, aos 9. O melhor momento da Ponte Preta, por sua vez, aconteceu aos 29, quando Jeh finalizou na trave.

A Ponte Preta, por sua vez, foi quem dominou o segundo tempo. A Macaca até teve menos posse de bola (49%), mas finalizou mais, principalmente com Lecovick e Jeh. A melhor oportunidade do ABC saiu dos pés de Léo Oliveira, que quase fez gol contra.

