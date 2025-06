Paiva deve manter espinha dorsal do Botafogo, mas tem dúvida para a estreia

O Botafogo encerrou sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o Alvinegro mede forças com o Seattle Sounders, às 23h (de Brasília), neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo B. O técnico Renato Paiva deve manter a espinha dorsal da equipe no Lumen Field, mas tem uma dúvida. A informação é do portal “ge”.

Afinal, Savarino esteve com a seleção da Venezuela na Data Fifa e não participou de todos os treinamentos. Diante disso, sua presença como titular não é garantida, tendo o uruguaio Santi Rodríguez como alternativa.

A equipe então, deve entrar em campo com a seguinte escalação: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Santi Rodríguez) e Cuiabano; Igor Jesus.

Os cinco reforços devem ficar como opção no banco de reservas. O clube carioca se lançou ao mercado e trouxe o goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa.

Por fim, logo depois de enfrentar o Seattle Sounders, o Botafogo terá pela frente dois europeus. Na quinta-feira, o Alvinegro encara o atual campeão da Champions League, Paris Saint-Germain e, em seguida, enfrenta o Atlético de Madrid.

