Abel fala em ‘plano’, e vê renovação em pauta no Palmeiras

Perto de completar cinco anos no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira revelou que tem um plano para surpreender no Mundial de Clubes. Isso inclui uma rotina pesada de treinos em Greenboro, Carolina do Norte, além de apostar em seus pupilos.

“Desde que minha comissão técnica chegou ao clube, nós falamos muito em plano. As temporadas são ganhas quando tu planificas e começas a construir o plantel. Quando tens contigo aqueles jogadores que tu acreditas que podem te ajudar a estar mais próximo de competir e ganhar”, comentou Abel Ferreira em entrevista à “Fifa”.

O Palmeiras estreia neste domingo (15), encarando o Porto às 19h (horário de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova Jérsei. Depois, o Verdão encara o Al Ahly e o Inter Miami nos dias 19 e 23 de junho.

Mesmo que o título do Mundial de Clubes não venha, o técnico Abel Ferreira já está na história do Palmeiras, com dez títulos. Desde 2020, o português enfileirou três Paulistas, duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil. Assim, está com muita moral com a presidente Leila Pereira. A mandatária do Verdão, inclusive, acenou que quer seguir com o treinador após o término do contrato dele, em dezembro de 2027.

“O meu interesse é que o Abel fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, em dezembro de 2027. Claro, se ele quiser ficar mais (risos)… Seria um fato histórico, não lembro de um treinador que ficou nos dois mandatos. Vou trabalhar por isso”, comentou Leila, em entrevista coletiva na última sexta-feira (13).

