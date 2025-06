Textor aposta em Botafogo forte e corajoso no Mundial: ‘Não ficaremos intimidados’

Textor se mostra confiante no desempenho do Botafogo no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo finalizou sua preparação para a estreia no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Entretanto, engana-se quem acha que a equipe carioca irá ao novo torneio apenas para passear diante de confrontos duros contra PSG e Atlético de Madrid. De acordo com o proprietário da SAF, John Textor, que acompanhou o último treino antes do duelo com o Seattle Sounders, o Alvinegro não ficará intimidado diante dos adversários.

“Obviamente, vamos enfrentar alguns dos melhores times do mundo. Espero que joguemos de maneira inteligente e dura. Não ficaremos intimidados. Eu sei que isso é mais importante para eles [jogadores do Botafogo] do que é para os jogadores do PSG e do [Atlético de] Madrid. Eles estão acostumados com esses grandes eventos, mas é um momento que muda a vida desses atletas. Eles não vão estar assustados com isso. Não importa o que aconteça, sei que eles vão lutar”, disse ao portal “ge”.

Dessa forma, a equipe será o único brasileiro a enfrentar dois europeus na fase de grupos. O time parisiense chega como atual campeão da Champions League, com direito a uma goleada por 5 a 0 na decisão, sobre a Inter de Milão. Os Colchoneros, por sua vez, disputaram o título espanhol com Barcelona e o rival Real Madrid.

“Todo treinador que já trabalhou comigo sabe disso. Eu não dou nenhuma instrução sobre futebol. Só digo: “Se divirta, não esqueça disso”, finalizou.

Por fim, logo depois de enfrentar o Seattle Sounders, o Botafogo terá pela frente dois europeus. Na quinta-feira (19), o Alvinegro encara o Paris Saint-Germain e, em seguida, enfrenta o Atlético de Madrid, dia 23.

