Luis Enrique diz que PSG chega ao Mundial com a mesma ambição: ‘Queremos continuar’

Campeão da Champions League no comando do Paris Saint-Germain, Luis Enrique conversou com a imprensa neste sábado (14), em Irvine, Estados Unidos. Assim, o comandante projetou mais uma competição a um dia da estreia diante do Atlético de Madrid, da Espanha. Para o espanhol, a equipe chega com a mesma ambição que apresentou nos outros torneios.

“A vida continua e temos que pensar na preparação para o Mundial de Clubes. Os jogadores estão felizes. Temos que continuar e melhorar. O que vi nos treinos é maravilhoso. É o fim da temporada, diferente do que estamos acostumados. Mas a ambição está lá, e a generosidade dos jogadores também. Queremos continuar. Conhecemos bem o Atlético e eles têm muita qualidade. É uma nova competição. Queremos ter a chance de vencer o jogo”, disse.

Oficialmente, a coletiva aconteceria no palco da partida deste domingo, o Rose Bowl, em Pasadena, região da Grande Los Angeles. No entanto, houve uma alteração do local por causa de protestos contra Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, nas ruas da cidade.

Descalço e bem à vontade, o treinador afirmou que chega aos Estados Unidos sem pressão por conquistas individuais. Além disso, ele destacou que Dembélé merece a Bola de Ouro pelo que apresentou na temporada.

“Não estou nem um pouco interessado nesses prêmios. Ainda acho que o Dembélé merece a Bola de Ouro, sem dúvida”, analisou.

“É uma sensação muito positiva (após a Champions), porque fizemos história para o clube. Estamos felizes, mas temos que continuar nos preparando para esta nova competição da melhor maneira possível. Estamos felizes”, finalizou.

