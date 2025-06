Ceilândia perde jogo e liderança do grupo da Série D para a Aparecidense

A disputa pela liderança do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos neste sábado (14/6). O Ceilândia foi até Aparecida de Goiânia para enfrentar a Aparecidense e acabou derrotado por 2 x 0. O resultado devolveu a ponta da tabela ao time goiano. Com 17 pontos, o Gato Preto caiu para o segundo lugar, mas não foi ultrapassado pelo Luverdense, outra equipe com possibilidade de ficar à frente dos alvinegros.

O início de jogo até foi animador para o Ceilândia. Nos primeiros cinco minutos, a equipe criou duas boas chances com Valter Bala, sempre alimentado por Tarta e Kennedy. Mas a bola insistia em não entrar. Bem organizado defensivamente, o time de Adelson de Almeida segurava a posse de bola da Aparecidense e parecia controlar o jogo.

Mas a partir dos 30 minutos, o cenário começou a mudar. O time goiano cresceu, teve um gol anulado e, aos 39, abriu o placar com um golaço de Morais. O atacante deu uma caneta em Badhuga, deixou dois marcadores para trás e bateu de bico, no canto, para marcar. Antes mesmo do intervalo, o Ceilândia sofreu mais um revés: Regino, que havia sido herói no jogo passado, foi expulso ao receber o segundo amarelo após uma cotovelada.

Mesmo com um a menos, o Gato Preto voltou melhor no segundo tempo. Diego Bolt perdeu grande chance logo aos 15 segundos, e Valter Bala, em duas finalizações de fora da área, também ameaçou o empate. O gol que poderia recolocar o Ceilândia no jogo chegou a sair, com Valter Bala novamente, mas o assistente assinalou impedimento.

Na reta final, a Aparecidense matou o jogo. Kaio Nunes, ex-Brasiliense e Real Brasília, fez bela jogada pela esquerda, deixou o marcador no chão e bateu cruzado: 2 a 0. Agora, o Ceilândia só volta a campo em 28 de junho, quando recebe o Mixto, no Abadião.