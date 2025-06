Goleiros brilham, e Inter Miami empata com o Al-Ahly na estreia pelo Mundial

Messi em ação com a camisa do Inter de Miami na estreia pelo Mundial - (crédito: Foto: Divulgação / Al Ahly)

Em um jogo bem disputado no Hard Rock Stadium, Miami (EUA), o Inter Miami ficou no 0 a 0 contra o Al-Ahly na estreia pelo Mundial de Clubes. Nesse sentido, os goleiros Ustari e El-Shenawy foram os principais destaques da partida, com grandes defesas. O primeiro, inclusive, pegou uma cobrança de pênalti de Trézéguet, ainda no primeiro tempo. Palmeiras e Porto completam o Grupo A e se enfrentam neste domingo (15), às 19h (de Brasília).

Na próxima rodada, os Diabos Vermelhos voltam a campo na quinta-feira (19), às 13h (de Brasília) para enfrentar o Alviverde. O time de Mami, por sua vez, encara o time português no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília).

Cerimônia de abertura

Antes do apito inicial, a Fifa realizou uma Cerimônia de Abertura, que contou com um show de luzes, performances de artistas locais, como Swae Lee e French Montana, e muita festa no centro do gramado do Hard Rock Stadium, Miami (EUA).

Irregularidade na jogada

Logo aos 4, Abou ali recebeu no meio da defesa e ficou cara a cara com Ustari. No entanto, o centroavante não foi eficiente e finalizou em cima do arqueiro. Por outro lado, a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada. Em outra boa chegada do Al-Ahly, Trézeguet disparou e abriu para Ashour finalizar cruzado para boa defesa do arqueiro argentino.

Lesão e choro

Em um lance despretensioso, Ashour caiu no gramado e chorou com muitas dores no ombro esquerdo. O meio-campista não conseguiu permanecer em campo e saiu para a entrada de Zizo.

Não valeu

Durante boa parte do primeiro tempo, o Al-Ahly dominou o adversário, mesmo com Messi em campo. Dari recebeu um bom passe, mas mesmo de frente para Ustari, finalizou mal. Em seguida, Abou Ali balançou a rede, mas imediatamente o bandeira ergueu seu objeto de trabalho e invalidou o tento.

Arqueiro fecha o gol

O goleiro argentino foi o grande nome do primeiro tempo. Depois de um escanteio pela direita, Dari cabeceou à queima-roupa, na pequena área, mas o arqueiro salvou o Inter Miami. Aos 40, Zizo caiu na área. Na cobrança de pênalti, Trézeguet bateu forte, mas Ustari voltou a salvar.

Inter quase marca

As melhores chances do Inter Miami no primeiro tempo foram nos minutos finais. Messi tentou organizar o sistema ofensivo e assustou ao tentar um gol olímpico. No entanto , mas Abou Ali tirou em cima da linha e deixou o zero no placar.

Camisa 10 finaliza

Na volta do intervalo, a equipe norte-americana quase chegou ao gol. Depois do bate e rebate, Allende ficou cara a cara com El Shenawy, mas o arqueiro levou a melhor e ficou com a bola. Na sequência, Messi teve chance de finalizar de fora da área, porém o goleiro ficou com a bola, com tranquilidade.

Argentino sobe de produção

Na etapa final, Messi cresceu na partida e começou a organizar o time de Miami. Assim, ele tocou bem a bola e rolou para Weigand soltar a bomba, por cima. Em cobrança de falta, colocada, o argentino estufou a rede, mas pelo lado de fora, em um lance que confundiu a torcida. Suárez, por sua vez, também tentou bater para o gol, mas Ibrahim deu um carrinho providencial.

Paredão salva

Messi chegou na linha de fundo e conseguiu ótimo cruzamento para Picault. Assim, o jogador sobe mais que os zagueiros do Al-Ahly e cabeceou para baixo, mas El Shenawy fez uma grande e espalmou para fora. No último lance do jogo, o craque argentino cruzou, com perigo, e o goleiro desviou, antes da bola tocar no travessão.

Por fim, o Inter Miami ainda teve tempo de levar perigo novamente. Falcón desviou, livre de marcação, mas o arqueiro voltou a espalmar para fora. No contra-ataque, o Al-Ahly desperdiçou a chance de tentar uma finalização, e o jogo terminou sem gols: 0 a 0.

AL-AHLY 0 x 0 INTER MIAMI

Mundial de Clubes 2025 – Grupo A – 1ª rodada

Data e horário: 14/6/2025, sábado, 21h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Gols: –

AL-AHLY: El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Dari e Kouka; Romdhane, Ateya, Fathy e Ashour (Zizo 13’/1ºT) (Afsha 33’/2ºT); Trézéguet e Abou Ali (Gradisar (33’/2ºT). Técnico: José Riveiro

INTER MIAMI: Ustari; Fray, Falcón, Avilés (Weigandt – intervalo) e Allen; Busquets, Redondo, Segovia (Cremaschi 27’/2ºT) e Allende (Picault 35’/2ºT); Suárez e Messi. Técnico: Javier Mascherano

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Cartões Amarelos: Ateya (AHL); Avilés, Suárez, Busquets e Redondo (INT)

Cartões Vermelhos: –

