São Paulo bate o Juventude e assume o segundo lugar no Brasileirão Feminino

O São Paulo assumiu a segunda colocação do Brasileirão Feminino. Neste sábado (14), o Tricolor visitou o Juventude e venceu por 1 a 0, gol de Giovanna Crivelari ainda no início do primeiro tempo.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 30 pontos, a seis do líder Cruzeiro, na vice-liderança da competição. O Juventude, por sua vez, cai para 14º lugar, muito próximo da zona do rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (18), às 15h (de Brasília). Enquanto o Juventude visita o Bahia, o São Paulo recebe o Internacional.

O Tricolor chegou à vitória com gol logo aos 15 minutos de jogo, com Giovanna Crivelari finalizando de dentro da área. A equipe paulista continuou em cima e criou algumas outras chances, mas não ampliou o marcador.

Na etapa final, o São Paulo seguiu melhor, criando mais oportunidades. No entanto, as atacantes não converteram as chances criadas em gol e o placar magro prosseguiu até o final.

