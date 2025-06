Inter de Milão apresenta novo técnico nos EUA antes de estreia pelo Mundial

A Inter de Milão apresentou, neste sábado (14). em Los Angeles, o ex-zagueiro do clube Christian Chivu como novo treinador. Assim, o romeno terá o desafio de substituir Simone Inzaghi, que fez uma grande campanha no vice-campeonato da Champions League na última temporada.

Dessa forma, a equipe italiana tentará superar a saída de seu antigo comandante, segundo o presidente, Giuseppe Marotta. O treinador aceitou a proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para receber um salário de 29 milhões de dólares (cerca de R$ 167 milhões) por ano.

“Tenho o prazer de apresentar Cristian Chivu, que está sob contrato pelos próximos dois anos. O mundo do futebol consome tudo rapidamente: éramos muito ligados a Inzaghi e tentamos retribuir tudo o que ele nos deu. Mas, após quatro anos, chegou-se a um divórcio consensual, deixando tudo muito bem resolvido: ele nos proporcionou dias inesquecíveis e foi protagonista”, disse o mandatário.

“Identificamos em Cristian o perfil que se encaixa no modelo de referência da Inter. Estivemos muito atentos às decisões que devem ser compartilhadas. Não foi, de forma alguma, um plano B nem houve dúvidas, pois tomamos essa decisão em 24 horas”, acrescentou.

Velho conhecido em Milão

O novo treinador fez parte do grupo campeão da tríplice coroa de 2010 e trabalhou como técnico na base da equipe de Milão Algo que lhe deu credencial para assumir o time profissional e aceitar o novo desafio da carreira.

“Fui treinador da Inter, mesmo que nas categorias de base. Era um papel que já trazia responsabilidade e algo especial. A equipe principal traz ainda mais. Vou me dedicar com a mesma vontade que tinha como jogador desde o primeiro dia. São 13 anos com uma pequena pausa em Parma”, frisou o comandante.

Por fim, a Inter de Milão estreia, na terça-feira (17), às 22h (de Brasília), contra o Monterrey, do México, no estádio Rose Bowl, palco do tetracampeonato da seleção brasileira. O time italiano está no grupo E com os mexicanos, o River Plate-ARG e o Urawa Red Diamonds-JAP.

