Fifa promove entrada de jogadores ‘à la NBA’ no Mundial de Clubes

Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos EUA, ficaram no empate sem gols - (crédito: Foto: Divulgação / Al Ahly)

A Fifa inovou na partida de abertura do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Afinal, os jogadores de Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos EUA, entraram no gramado um de cada vez, com seus nomes anunciados no Hard Rock Stadium, em Miami. Algo semelhante ao que acontece tradicionalmente na NBA.

Dessa forma, a equipe egípcia foi a primeira a entrar, enquanto os donos da casa tiveram o anúncio logo depois. Luis Suárez foi logo um dos primeiros, enquanto Lionel Messi encerrou a lista, para delírio da torcida.

Em campo, as duas equipes fizeram um jogo eletrizante, com muitas chances para ambos os lados. No entanto, os goleiros Ustari e El-Shenawy foram os principais destaques da partida, com grandes defesas. O primeiro, inclusive, pegou uma cobrança de pênalti de Trézéguet, ainda no primeiro tempo.

Palmeiras e Porto completam o Grupo A e se enfrentam neste domingo (15), às 19h (de Brasília). Na próxima rodada, os Diabos Vermelhos voltam a campo na quinta-feira (19), às 13h (de Brasília) para enfrentar o Alviverde. O time de Mami, por sua vez, encara o time português no mesmo dia, porém às 16h (de Brasília).