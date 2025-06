Lesionado, Soteldo passará por tratamento em três períodos no Fluminense

Soteldo tem lesão e está fora dos três primeiros jogos do Fluminense no Mundial - (crédito: - Foto: Reprodução de vídeo)

Antes mesmo da estreia com a camisa do Fluminense, Soteldo teve uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda e pode ficar de fora de toda fase de grupos do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o jogador iniciou os trabalhos de fisioterapia e fará tratamento em três períodos para tentar se recuperar a tempo de ainda jogar o torneio. A informação é do portal “ge”.

Mesmo fora das primeiras partidas, o venezuelano viajará com a delegação tricolor para Nova Iorque e seguirá o tratamento, com a estrutura do clube e acompanhamento médico.

Dessa forma, o jogador disputou as Eliminatórias da Copa do Mundo pela Venezuela. Ele, então, entrou em campo aos 16 minutos do segundo tempo contra a Bolívia, no dia 6 de junho.

Antes do acerto, o Tricolor chegou a solicitar ao Santos exames de articulação, ligamento, cardíaco, entre outros. Na sequência, o atleta assinou contrato no dia 9 e está regularizado para estrear quando estiver bem fisicamente.

Por fim, vale lembrar que Soteldo tem enfrentado problemas físicos ao longo da temporada, desde quando defendia as cores do Peixe, em todo o primeiro semestre.

