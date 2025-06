Flamengo x Espérance: onde assistir, escalações e arbitragem

Acabou a espera, Nação! O Flamengo vai estrear no Mundial de Clubes da Fifa 2025. Na noite da próxima segunda-feira (16), o Rubro-Negro entra em campo pela primeira vez na competição para encarar o Espérance, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia/EUA.

O duelo marca o início da caminhada flamenguista no Grupo D, que também conta com os ingleses do Chelsea e Los Angeles FC, time da casa. Embalado por uma sequência de conquistas e carregando a confiança da torcida brasileira, o Flamengo busca um bom resultado logo na estreia para estabelecer o ritmo na briga por uma vaga nas oitavas de final.

Conheça o Espérance, do Grupo D do Mundial de Clubes

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 22h (de Brasília).

Como chega o Flamengo

Considerado por muitos como o maior clube do Brasil, o Flamengo segue consolidando sua hegemonia no cenário sul-americano. Com duas conquistas da Copa Libertadores nos últimos seis anos — e três no total — o Rubro-Negro garantiu presença no novo Mundial de Clubes da FIFA. E demonstra força financeira para disputar títulos em múltiplas competições a cada temporada.

Apesar de não levantar o troféu do Campeonato Brasileiro desde 2020, o clube carioca desponta como favorito na atual edição, liderando a Série A graças a um início de campanha avassalador.

Com 24 gols marcados em apenas 11 partidas, o Flamengo registra seu melhor desempenho ofensivo neste estágio da competição desde 2008. Sob o comando do técnico Filipe Luís, a equipe vem se destacando pelo futebol intenso, baseado em pressão alta e transições rápidas. Tais características que têm encantado torcida e críticos.

O time deve ir completo para a estreia contra o Espérance, com exceção de De la Cruz que teve uma lesão confirmada no joelho esquerdo e está sendo preparado para o confronto seguinte contra o poderoso Chelsea.

Como chega o Espérance

O Espérance garantiu sua vaga no Mundial de Clubes dos Estados Unidos como o representante africano mais bem colocado no ranking continental dos últimos quatro anos. Apesar de já ter disputado a competição em três oportunidades no antigo formato, o clube de Túnis tem um histórico discreto: venceu apenas uma das seis partidas que disputou, superando o Al Sadd, do Catar, em 2019.

No futebol africano, no entanto, o domínio é absoluto. Nenhuma outra equipe conquistou mais títulos da primeira divisão nacional, e o Espérance ergueu a taça em oito das últimas nove temporadas. No cenário continental, soma quatro títulos da CAF Champions League. Apesar disso, foi superado pelo Al Ahly na final da edição passada mas, sem dúvida, mantém seu nome entre os gigantes do continente.

Sob o comando de Maher Kanzari, que retornou ao cargo no meio da temporada, o time vive grande fase. Sua equipe venceu nove dos últimos dez jogos e passou oito deles sem ser vazado. A retomada do bom futebol culminou na conquista de uma histórica dobradinha — campeonato e copa nacionais — algo que não acontecia há 14 anos.

Talvez, por conta do momento, o próprio treinador disse que “não teme equipe alguma no Mundial de Clubes”. Além disso, o brasileiro Yan Sasse, ex-Vasco, é o grande nome ofensivo da equipe.

Contudo, o desafio agora é outro. Para seguir adiante no Mundial e alcançar as oitavas de final, o Espérance terá que superar adversários de peso como Chelsea, LAFC e Flamengo. Uma missão difícil, mas que, se cumprida, entrará para a história do clube como uma de suas maiores façanhas.

FLAMENGO X ESPÉRANCE

Mundial de Clubes 2025 – Grupo D – 1ª rodada

Data-Hora: 16/6/2025, segunda-feira, 22h (de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (USA)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Pereira (Danilo), Léo Ortiz, Alex Sandro; Pulgar; Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael, Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

ESPÉRANCE: Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Meriah, Ben Hamida; Guenichi, Konate, Ogbelu; Yan Sasse, Rodrigues, Belaili. Técnico: Maher Kanzari

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

VAR: Não divulgado

