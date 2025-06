Mascherano valoriza desempenho do Inter Miami e evita falar do Palmeiras

Javier Mascherano, técnico do Inter Miami - (crédito: Kevin C. Cox/Getty Images)

Depois de demonstrar pessimismo antes do início do Mundial de Clubes, Javier Mascherano adotou um tom mais conformado após o empate em 0 a 0 do Inter Miami com o Al-Ahly, do Egito, na estreia da competição. O treinador argentino reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas destacou a evolução da equipe no segundo tempo.

Porém, apesar do resultado, o técnico saiu satisfeito com a postura da equipe na etapa final e lamentou as chances desperdiçadas.

“Criamos oportunidades para ganhar o jogo e deixamos uma boa impressão. Poderíamos ter saído com a vitória” disse na entrevista coletiva após a partida.

“Sabíamos que seria um adversário complicado, como é comum com os times africanos. No primeiro tempo, o nervosismo nos atrapalhou muito. Perdemos bolas que não poderíamos, demos transições perigosas e eles têm muita velocidade”, completou.

‘O Palmeiras ainda está distante’

Agora, o Inter Miami terá pela frente dois desafios complicados: encara o Porto na próxima quinta-feira e, depois, o Palmeiras no dia 23. Mascherano, porém, evitou projetar o confronto com os brasileiros.

“O Palmeiras ainda está distante. O foco é o Porto. Quando chegar a hora de enfrentar o Palmeiras, veremos o que acontece. O mais importante é repetir o desempenho que tivemos no segundo tempo”, afirmou.

Mascherano, inclusive, fez questão de elogiar Lionel Messi, de 37 anos, pela entrega em campo mesmo com a maratona de jogos recentes: “Ele foi titular nas Eliminatórias há poucos dias e hoje liderou o time na estreia do Mundial. Isso mostra o compromisso que ele tem com o Inter Miami”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.