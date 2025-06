‘Ver pela TV’: Agüero provoca Cristiano Ronaldo em estreia de Messi no Mundial de Clubes

Lionel Messi voltou aos holofotes na noite do último sábado (14), ao estrear com o Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes Fifa. Apesar de não ter saído do 0 a 0 com o Al-Ahly, do Egito, a participação do argentino no torneio rendeu provocações a Cristiano Ronaldo. Isso porque fora das quatro linhas, Sergio Agüero aproveitou a ocasião para cutucar o astro português, na brincadeira, durante a live do streamer IshowSpeed.

Enquanto interagia com o influenciador, fã declarado de Cristiano, Agüero não hesitou em provocar: “Mas o Ronaldo está jogando aqui, o Mundial?”, ironizou. E completou dizendo que o craque do Al-Nassr “vai ter que ver pela televisão”.

Speed levou na brincadeira e revelou o desejo de conhecer Lionel, apesar da idolatria ao português. O ex-jogador, então, aproveitou para dar outra alfinetada: “Ronaldo é bom, mas eu prefiro o Messi”, disse sorrindo.

Estreia apagada do time de Messi

Dentro de campo, Lionel viveu uma noite de brilho contido pelos gramados do Hard Rock Stadium. O astro até criou boas jogadas e acertou a trave, mas também encontrou dificuldades diante da marcação egípcia. Dos principais nomes da partida, o goleiro Elshwnay acumulou defesas decisivas — incluindo um milagre nos minutos finais. Ustari, do Inter Miami, também brilhou com uma defesa de pênalti ainda na etapa inicial.

Apesar das oportunidades criadas, a equipe norte-americana não conseguiu superar o adversário. O resultado deixou os dois clubes com um ponto cada no Grupo A, abrindo caminho para o Palmeiras assumir a liderança caso vença o Porto, neste domingo (15).

Agüero e a influência extracampo

O argentino anunciou aposentadoria em 2021, após sofrer uma arritmia cardíaca em jogo pelo Barcelona. Desde então, ganhou destaque como criador de conteúdo e presença frequente em grandes eventos esportivos. Ele segue conectado ao futebol e fã declarado do camisa 10 da Argentina, com quem compartilha uma amizade duradoura.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.