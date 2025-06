Palmeiras no lar e na família: torcedor replica vestiário em casa e dá nome do clube à filha

Torcedor do Palmeiras replica vestiário do Allianz Parque em casa e dá nome do clube à filha - (crédito: Foto: Arquivo Pessoal)

O corretor de imóveis Thiago Bezerra, de 36 anos, transformou sua casa em João Pessoa num pedacinho de São Paulo. Inspirado pelo seu amor ao Palmeiras, o torcedor recriou uma réplica do vestiário do Allianz Parque em um dos andares do imóvel. O espaço é todo equipado com bandeiras, camisas histórias e outros itens do clube. Mas não para por aí. Isso porque ele ainda decidiu eternizar a paixão pelo Alviverde no nome da filha.

Após um acordo com a esposa Mariana, o casal definiu que a escolha do nome dependeria do sexo do bebê. Caso nascesse um menino, Thiago usaria uma homenagem previamente acordada: Valdivia. Entretanto, como veio uma menina, a mãe optou por Lívia Camilo. Ele, então, retirou seu próprio sobrenome e acrescentou “Palmeiras” como parte oficial do nome da filha — registrada como Lívia Camilo Palmeiras.

Reações familiares

A ousadia gerou reações divididas na família Assim como previu Mariana, o pai de Thiago reprovou a retirada do sobrenome paterno para substituí-lo pelo clube. “Meu pai não gostou muito no começo. Mas, com o tempo, acabou se acostumando”, afirmou o palmeirense.

Hoje, Lívia tem oito anos e começa a compreender o significado de carregar o nome de um time no registro civil. Segundo o pai, ela encara o sobrenome com naturalidade e ainda não demonstrou incômodo. “Por enquanto, ela leva numa boa, como se fosse um sobrenome comum”, relatou.

Um santuário do Palmeiras no nordeste

Thiago também criou um ambiente exclusivo para torcer pelo Alviverde em sua casa. Inspirado na estrutura do Allianz Parque, o espaço funciona como um vestiário temático onde ele assiste aos jogos e recebe amigos.

“Desde que conheci o estádio, fiquei com vontade de ter algo parecido em casa. Queria um espaço só meu dedicado ao clube”, explicou ao GE.

A maior preocupação de Thiago, no entanto, não é a reação da filha ao nome, mas a possibilidade dela torcer por outro time no futuro. “Essa é, na minha opinião, a pior traição que um homem pode sofrer na vida”, brincou, ao comentar a expectativa de ver Lívia vibrando com os jogos do mesmo time.

Expectativas para o Mundial

Thiago garantiu que acompanhará cada partida do time direto de sua fortaleza verde. Ele acredita em uma campanha positiva, embora mantenha os pés no chão. “Acredito que o time consiga passar em segundo lugar e, quem sabe, chegar às quartas. Na semifinal, sinceramente, acho complicado”, avaliou.