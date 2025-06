De saída? Fausto Vera, do Atlético Mineiro, entra na mira do River Plate

O Atlético Mineiro pode sofrer uma baixa importante nos próximos dias: o volante Fausto Vera. De acordo com a imprensa argentina, o jogador está na mira do River Plate.

Com a expectativa de uma possível negociação, Fausto Vera, inclusive, pediu para não jogar no confronto do Galo contra o Internacional, na quinta-feira passada (12), pelo Campeonato Brasileiro. Ele, que treinou normalmente durante a semana, afirmou que não estava focado para atuar.

Dessa forma, apesar de ainda não ter propostas oficiais, o jornalista Gustavo Yarroch, da ESPN Argentina, e Matías Cabezas, do River Play Digital, informaram que o River Plate sondou a situação do jogador de 25 anos.

Vale ressaltar, portanto, que Fausto Vera já disputou sete jogos pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada, e por isso o destino deve ser algum clube do exterior na próxima janela de transferências, que abre no dia 2 de julho. Pelo regulamento, o jogador que atingir esse número de partidas não pode defender outra equipe na Série A do Brasileirão.

O volante chegou ao Atlético em julho de 2024 por 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22,5 milhões) – e tem contrato até 2027. Assim, o clube pretende recuperar o investimento feito no jogador. Em menos de um ano na equipe, ele marcou três gols e contribuiu com uma assistência em 41 partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.