Apesar de evolução de Yuri Alberto, Corinthians adota cautela para retorno

Com a pausa para o Mundial de Clubes, o Timão deu férias para os jogadores até o dia 28 de junho. No entanto, o período se tornou crucial para recuperar a parte física do elenco, em especial do atacante.

Yuri Alberto teve uma boa evolução na recuperação da fratura que sofreu na região da lombar no dia 24 de maio em partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro. Dessa forma, o Corinthians pretende fazer um acompanhamento minucioso com o jogador até a partida contra o Bragantino. O jogo vai acontecer entre o dia 12 e 14 de julho.

Tratamento em Miami

Dessa forma, após a reapresentação do elenco no dia 28 de junho no CT Joaquim Crava, ele vai realizar novos exames para avaliação. Aliás, o jogador, mesmo de férias, segue fazendo a preparação para retornar. Gustavo Jorge, fisioterapeuta do jogador, usou as redes sociais neste fim de semana para mostrar que Yuri Alberto tem feito o tratamento mesmo em Miami. No sábado, o atleta fez uma atividade na piscina, já neste domingo (15), realizou um trabalho de fortalecimento.

Por causa da lesão, o atacante ficou de fora de três partidas do Corinthians. Assim, ele foi desfalque contra o Huracán, pela Copa Sul-Americana e nos confrontos contra o Vitória e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Em 2025, Yuri Alberto marcou 13 gols e contribuiu com uma assistência em 35 partidas – em que atuou em 26 como titular.

