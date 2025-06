Por cláusula contratual, Marlon deve desfalcar o Grêmio contra o Cruzeiro

Marlon provavelmente ficará fora do duelo contra o Cruzeiro na volta do Brasileirão - (crédito: Reprodução / Prime Video Sport Brasil)

Titular absoluto da lateral esquerda do Grêmio, Marlon vive uma situação especial para a partida de retomada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Isso porque, devido a um detalhe contratual, sua participação no duelo está praticamente descartada.

Emprestado pelo próprio Cruzeiro ao Grêmio, o lateral só poderá entrar em campo diante do ex-clube caso o Tricolor pague uma multa prevista em contrato. O valor, de acordo com informações de bastidores, gira em torno de R$ 1 milhão. Por essa razão, a tendência é que o atleta fique fora da lista do confronto.

Dessa forma, Lucas Esteves desponta como o principal candidato a ocupar a posição. Ele deve, portanto, começar como titular na lateral esquerda.

A partida entre Grêmio e Cruzeiro marca o retorno da equipe gaúcha ao Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes. A data prevista é 13 de julho, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada da competição. Antes da interrupção no calendário, o Tricolor empatou com o Corinthians por 1 a 1. O resultado manteve o time na 11ª colocação, com 16 pontos conquistados.

Vale destacar que Marlon foi anunciado como reforço em abril e, desde então, disputou 10 partidas, assumindo a titularidade com regularidade. Além disso, o clube gaúcho possui a opção de adquirir o jogador em definitivo ao fim do contrato de empréstimo, que se encerra no final da temporada.

Situação diferente na Sul-Americana

Embora esteja fora da fase de grupos da Copa Sul-Americana, já que participou do início da competição pelo Cruzeiro, Marlon poderá estar nos playoffs. Isso se deve ao regulamento da Conmebol, que autoriza até cinco trocas na lista de 50 atletas anteriormente registrados.

Portanto, enquanto o lateral não poderá atuar no próximo compromisso do Brasileirão por questões contratuais, ele ganha novo status para o mata-mata continental, podendo reforçar a equipe a partir da fase eliminatória.

