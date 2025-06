Técnico do Espérance, rival do Flamengo no Mundial, afirma: ‘Não temos medo’

O técnico do Espérance, Maher Kanzari, afirmou que sua equipe não teme nenhum adversário no Mundial de Clubes, incluindo o Flamengo, seu rival desta segunda-feira.

“Já enfrentamos gigantes como Bayern de Munique, Milan e PSG. Somos um clube respeitado e temos uma longa história de confrontos importantes contra as maiores equipes do mundo. Claro que vamos ganhar muita experiência com a participação neste torneio, mas chegaremos preparados e com muita determinação. Não temos medo; estamos falando de futebol de alto nível. Todos os jogadores sonham em disputar um torneio como o Mundial. Por isso, não tememos ninguém. Somos um grande clube, assim como eles.”

Além disso, o treinador ressaltou que, no papel, as equipes adversárias podem parecer favoritas, mas lembrou que o futebol é imprevisível.

“No papel, é claro que eles podem parecer favoritos, mas o futebol é imprevisível. Sempre damos o máximo em campo e estamos determinados a fazer uma campanha à altura da nossa história”, disse Kanzari.

Vale ressaltar que o Espérance está no Grupo D, ao lado de Flamengo, Chelsea e Los Angeles FC. A equipe africana garantiu a vaga no Mundial graças ao ranking do continente. No entanto, o time comandado por Maher Kanzari foi campeão nacional e está invicto há 11 partidas.

Espérance e Flamengo, portanto, se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 22h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D da fase inicial do Mundial de Clubes.